Азербайджан и Турция запустили газопровод TANAP в обход России

08:33 Источник: РОСБАЛТ

В турецкой провинции Эскишехир состоялось торжественное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу в обход России.

На церемонии, которая прошла на компрессорно-измерительной станции, присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, а также президенты Сербии и Украины — Александр Вучич и Петр Порошенко.

В своей речи Эрдоган отметил, что этот проект называют «Энергетическим Шелковым путем».

Пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будет получатьТурция, а 10 млрд куб. м предназначаются странам юга Европы.