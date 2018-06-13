Азербайджан и Турция запустили газопровод TANAP в обход России
08:33 13.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
В турецкой провинции Эскишехир состоялось торжественное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу в обход России. На церемонии, которая прошла на компрессорно-измерительной станции, присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, а также президенты Сербии и Украины — Александр Вучич и Петр Порошенко. В своей речи Эрдоган отметил, что этот проект называют «Энергетическим Шелковым путем». Пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будет получатьТурция, а 10 млрд куб. м предназначаются странам юга Европы.
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