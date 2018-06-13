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Новости

Нападающий сборной России:"Болейте за нас, а потом судите"

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08:48 13.06.2018 Источник: NEWSru.com

Футболисты сборной России перед домашним чемпионатом мира по футболу чувствуют негативный фон со стороны журналистов и болельщиков и просят всех объединиться вокруг национальной команды, заявил нападающий Артем Дзюба.
"Смотрю все, что происходит, сейчас негативный фон, хотел бы попросить вас, вы вещаете в народы, чтобы поддержали нас, - сказал форвард в интервью "Матч ТВ". - Турнир еще не начался, а вы уже агрессивно ведете себя с нами. Давайте турнир закончится, и вы будете делать определенные выводы. Сейчас прошу объединиться всю нашу страну. Это праздник. Праздник футбола в нашей стране. Нам необходима поддержка всех. Сейчас очень много скептиков, негатива вокруг, а мы хотим сплотиться вокруг команды".
Россияне сыграют 14 июня в матче открытия мундиаля против команды Саудовской Аравии. Игра пройдет на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по московскому времени. 

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