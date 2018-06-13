Трамп и Ким Чен Ын намерены обменяться визитами
09:05 13.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись предложениями о визите. Как сообщает ЦТАК, они «с удовольствием приняли приглашения друг друга».
«Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США»,— говорится в сообщении северокорейского агентства по итогам саммита в Сингапуре.
Также отмечается, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына имеет значение для «радикального изменения отношений между странами». Стороны договорились о взаимном прекращении враждебных действий и принятии мер для установления мира. Коммерсантъ
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