0
0
233
Новости

Трамп и Ким Чен Ын намерены обменяться визитами

Добавить в избранное

09:05 13.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись предложениями о визите. Как сообщает ЦТАК, они «с удовольствием приняли приглашения друг друга».

«Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США»,— говорится в сообщении северокорейского агентства по итогам саммита в Сингапуре.

Также отмечается, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына имеет значение для «радикального изменения отношений между странами». Стороны договорились о взаимном прекращении враждебных действий и принятии мер для установления мира. Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 13.06.2018
Киев предложил британским парламентариям создать группу по противостоянию "российской агрессии"
0
139
09:00 13.06.2018
После крушения катамарана на Волге задержан владелец лодочной станции
0
257
08:48 13.06.2018
Нападающий сборной России:"Болейте за нас, а потом судите"
0
275
08:33 13.06.2018
Азербайджан и Турция запустили газопровод TANAP в обход России
0
353
08:24 13.06.2018
В Риме Россию назвали "фундаментальным союзником против терроризма"
0
350
08:12 13.06.2018
МИД РФ ответил на очередное расширение США санкций перед национальным праздником в России
0
366
08:00 13.06.2018
СМИ: Повышение пенсии работающим пенсионерам произойдет 1 августа 2018 года
0
793
07:48 13.06.2018
Турция приготовилась использовать российские С-400
0
354
07:36 13.06.2018
СБУ готовит провокации во время ЧМ 2018 с участием украинских ультрас и неонацистов - МГБ ЛНР
0
463
07:23 13.06.2018
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями против России — депутат Винник
0
419

Возврат к списку