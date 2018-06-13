0
0
854
Новости

На карте мира появится Северная Македония

Добавить в избранное

09:32 13.06.2018 Источник: Lenta.ru

Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики. Об этом пишет BBC News.

К общему решению после многих лет протестов и переговоров пришли греческий и македонский премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев. Как отмечается, после подписания документов страна будет называться Республика Северная Македония. Ее национальным языком будет македонский, а граждане будут именоваться македонцами.

Такое название должно будет использоваться как на международном, так и на двустороннем уровне, так что к нему придется привыкать и остальным государствам. Оговорено, что можно использовать как английский вариант, так и славянский.

Теперь документ должны утвердить правительства двух стран. После этого Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией.

Спор о названии разразился после того, как Македония получила независимость от Югославии. Оно не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием, и новая страна могла бы на нее претендовать. В ходе переговоров стороны отказались в том числе от названий Верхняя Македония или Новая Македония. Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 13.06.2018
Меркель напомнила, что Германия инвестирует в США больше, чем США в Германию
0
139
11:00 13.06.2018
В Австрии ответили на критику Эрдогана
0
165
10:32 13.06.2018
В России продолжает сокращаться миграционный прирост населения
0
333
10:20 13.06.2018
США обвинили ряд российских граждан в обходе санкций против Сирии
0
334
10:05 13.06.2018
Конгресс FIFA начал работу в Москве
0
327
10:00 13.06.2018
США готовы не проводить военные учения в районе Корейского полуострова
0
381
09:20 13.06.2018
Киев предложил британским парламентариям создать группу по противостоянию "российской агрессии"
0
460
09:05 13.06.2018
Трамп и Ким Чен Ын намерены обменяться визитами
0
429
09:00 13.06.2018
После крушения катамарана на Волге задержан владелец лодочной станции
0
496
08:48 13.06.2018
Нападающий сборной России:"Болейте за нас, а потом судите"
0
465

Возврат к списку