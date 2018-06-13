На карте мира появится Северная Македония
09:32 13.06.2018 Источник: Lenta.ru
Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики. Об этом пишет BBC News.
К общему решению после многих лет протестов и переговоров пришли греческий и македонский премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев. Как отмечается, после подписания документов страна будет называться Республика Северная Македония. Ее национальным языком будет македонский, а граждане будут именоваться македонцами.
Такое название должно будет использоваться как на международном, так и на двустороннем уровне, так что к нему придется привыкать и остальным государствам. Оговорено, что можно использовать как английский вариант, так и славянский.
Теперь документ должны утвердить правительства двух стран. После этого Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией.
Спор о названии разразился после того, как Македония получила независимость от Югославии. Оно не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием, и новая страна могла бы на нее претендовать. В ходе переговоров стороны отказались в том числе от названий Верхняя Македония или Новая Македония. Lenta.Ru
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