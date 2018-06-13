США обвинили ряд российских граждан в обходе санкций против Сирии
10:20 13.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
США обвинили пятерых граждан России в поставке топлива в Сирию в обход санкций. Американский Минюст распространил заявление с обвинениями в адрес сотрудников компании «Совфрахт».
Речь идёт об Иване Окорокове, Илье Логинове, Карене Степаняне, Алексее Конкове и Людмиле Шмелковой. В США заявляют, что российские граждане в обход санкций против Дамаска поставляли сирийцам авиационное топливо, а также переводили в эту страну деньги. При этом использовалась американская финансовая система.
Суд расценил такие действия как сговор с целью нарушить закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Если фигурантов дела признают виновными, им грозит лишение свободы на срок до 25 лет. Говорит Москва
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