В России продолжает сокращаться миграционный прирост населения
10:32 13.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
Аналитический центр при правительстве опубликовал доклад, посвященный итогам миграции за 2017 год. По его данным, хотя ряд показателей миграционных процессов в последние годы вырос, пока число въезжающих в РФ не может компенсировать естественную убыль населения.
Миграционный прирост (разность между числом прибывших и числом выбывших из страны мигрантов) в РФ по итогам 2017 года показал минимальное значение за последние шесть лет. Начиная с 2011 года показатель ежегодно сокращался на несколько десятков тысяч человек и за прошлый год составил 212 тыс. человек. При этом объемы приезжающих и выезжающих из страны в этот период росли: если в 2011 году они составляли соответственно около 3,5 млн и 3 млн человек, то к 2017 году их значения увеличились до 4,8 млн и 4,5 млн человек.
В части внешней миграции рост прибытий обеспечивался главным образом за счет жителей стран СНГ. Коммерсантъ
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