В Австрии ответили на критику Эрдогана
11:00 13.06.2018 Источник: REGNUM
Австрия не намерена зависеть от предвыборной риторики турецкой избирательной кампании. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в ответ на критику со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет газета Kurier 13 июня.
«Мы не являемся контактами для внутренней политики Турции и не будем зависеть от риторики избирательной кампании в Турции (…). Свобода религии является важным благом в Австрии, но радикализации и политизации здесь нет места. При нарушении права Австрия должна и будет реагировать, как это было в прошлую пятницу», — заявила министр.
Также она сослалась на закон об исламе, действующий в стране с 31 марта 2016 года, согласно которому имамы должны финансироваться только из австрийской казны.
Ранее президент Эрдоган сравнил закрытие турецких мечетей в Вене и депортацию имамов с преступлениями нацистской Германии, обвинив правительство Австрии в подстрекательстве к ксенофобии и нападении на мусульман. Как сообщало, 8 июня Вена объявила о закрытии семи финансируемых Турцией мечетей и высылке около 60 имамов с семьями. ИА REGNUM
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