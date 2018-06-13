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Новости

В Австрии ответили на критику Эрдогана

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11:00 13.06.2018 Источник: REGNUM

Австрия не намерена зависеть от предвыборной риторики турецкой избирательной кампании. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в ответ на критику со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет газета Kurier 13 июня.

«Мы не являемся контактами для внутренней политики Турции и не будем зависеть от риторики избирательной кампании в Турции (…). Свобода религии является важным благом в Австрии, но радикализации и политизации здесь нет места. При нарушении права Австрия должна и будет реагировать, как это было в прошлую пятницу», — заявила министр.

Также она сослалась на закон об исламе, действующий в стране с 31 марта 2016 года, согласно которому имамы должны финансироваться только из австрийской казны.

Ранее президент Эрдоган сравнил закрытие турецких мечетей в Вене и депортацию имамов с преступлениями нацистской Германии, обвинив правительство Австрии в подстрекательстве к ксенофобии и нападении на мусульман. Как сообщало, 8 июня Вена объявила о закрытии семи финансируемых Турцией мечетей и высылке около 60 имамов с семьями.  ИА REGNUM

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