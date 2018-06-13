Россотрудничество увеличило бюджетную квоту для абитуриентов из Украины

11:20 Источник: Известия

Более 1,3 тыс. украинских студентов претендуют на бюджетные места в российских вузах. По линии Россотрудничества на 2018/19 учебный год для граждан Украины выделена квота в 490 мест для бесплатного обучения в российских университетах и институтах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.

Среди украинских абитуриентов сохраняется повышенный интерес к получению образования в РФ, подтвердил и глава российского культурного центра в Киеве Константин Воробьев. В Верховной раде «Известиям» пояснили, что эта тенденция связана с реформой образования на Украине, которая «уничтожает научный потенциал страны».



