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Россотрудничество увеличило бюджетную квоту для абитуриентов из Украины

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11:20 13.06.2018 Источник: Известия

Более 1,3 тыс. украинских студентов претендуют на бюджетные места в российских вузах. По линии Россотрудничества на 2018/19 учебный год для граждан Украины выделена квота в 490 мест для бесплатного обучения в российских университетах и институтах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства. 

Среди украинских абитуриентов сохраняется повышенный интерес к получению образования в РФ, подтвердил и глава российского культурного центра в Киеве Константин Воробьев. В Верховной раде «Известиям» пояснили, что эта тенденция связана с реформой образования на Украине, которая «уничтожает научный потенциал страны».

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