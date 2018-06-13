Россотрудничество увеличило бюджетную квоту для абитуриентов из Украины
11:20 13.06.2018 Источник: Известия
Более 1,3 тыс. украинских студентов претендуют на бюджетные места в российских вузах. По линии Россотрудничества на 2018/19 учебный год для граждан Украины выделена квота в 490 мест для бесплатного обучения в российских университетах и институтах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.
Среди украинских абитуриентов сохраняется повышенный интерес к получению образования в РФ, подтвердил и глава российского культурного центра в Киеве Константин Воробьев. В Верховной раде «Известиям» пояснили, что эта тенденция связана с реформой образования на Украине, которая «уничтожает научный потенциал страны».
Новости
- 12:32 13.06.2018
- В США и Британии посоветовали футбольным болельщикам не брать гаджеты в Россию
- 12:20 13.06.2018
- "Шарли Эбдо" поместил на обложку Путина, который управляет танком
- 12:05 13.06.2018
- Песков: Трамп является желанным гостем на чемпионате мира по футболу в РФ
- 12:00 13.06.2018
- Слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений - Песков
- 11:32 13.06.2018
- Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
- 11:05 13.06.2018
- Меркель напомнила, что Германия инвестирует в США больше, чем США в Германию
- 11:00 13.06.2018
- В Австрии ответили на критику Эрдогана
- 10:32 13.06.2018
- В России продолжает сокращаться миграционный прирост населения
- 10:20 13.06.2018
- США обвинили ряд российских граждан в обходе санкций против Сирии
- 10:05 13.06.2018
- Конгресс FIFA начал работу в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать