В США и Британии посоветовали футбольным болельщикам не брать гаджеты в Россию

12:32 Источник: Эхо Москвы

Спецслужбы США и Великобритании посоветовали футбольным болельщикам не брать в Россию гаджеты. Информация со смартфонов может быть доступна российскому правительству или кибер-преступникам, — предупреждают они.

В Управлении национальной контрразведки США считают, что сильнее всего рискуют чиновники и представители бизнеса. Эхо Москвы