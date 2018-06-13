Приморские сироты объявили голодовку

13:00 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online

Сегодня во Владивостоке напротив здания администрации Приморского края появилась палатка, в которой пять сирот объявили о начале голодовки. Сначала она будет «мокрой» – участники взяли с собой 10 литров воды, а когда она закончится, голодать намерены на «сухую» и без допуска врачей. Сироты ранее выходили на митинги, но это не помогло.

В Приморском крае более 6 тыс. бывших детдомовцев не имеют жилья. Как заявил депутат Госдумы Алексей Корниенко, 80% из них имеют на руках решения судов о предоставлении жилья, но исполнения ждут более десяти лет. Одной из главных причин сложившейся ситуации он назвал недофинансирование программы и нерасторопность властей.

Так, одна из участниц голодовки получила в 2014 году судебное решение, по которому ей положено жилье, а исполнительный лист был выдан в 2015 году, но квартиры до сих пор нет. Сироты поясняют, что голодовка будет бессрочной. Они намерены оставаться на центральной площади до встречи с врио губернатора Андрем Тарасенко, который, по их мнению, должен дать внятный ответ о положенных квартирах.

Людмила Васильева