В посольство Польши в Москве прислали два конверта с неизвестным порошком - источник
13:20 13.06.2018 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Два подозрительных конверта получило посольство Польши, расположенное в Пресненском районе российской столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Неизвестные прислали в посольство Польши на ул. Климашкина, д. 4 два конверта с неизвестным порошком», - рассказал собеседник агентства.
В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку.
Источник добавил, что в конвертах находятся гранулы неизвестного содержания. «В настоящее время уже проведены замеры порошка на химическое заражение, отравляющие вещества и радиацию - все они отрицательные», - добавил источник.
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