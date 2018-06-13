В Японии снижают возраст совершеннолетия
14:00 13.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Верхняя палата парламента Японии одобрила законопроект о снижении возраста совершеннолетия с 20 до 18 лет.
С 1 апреля 2022 года японцы смогут в 18 лет вступать в брак без согласия родителей, оформлять кредиты и брать займы на собственное имя, оформлять заграничный паспорт сроком на 10 лет, а также получать удостоверения на управление воздушным и морским транспортом и даже подавать заявление о смене гражданского пола, передает телеканал NHK.
При этом минимально разрешенный возраст вступления в брак будет равным для обоих полов. Ранее до наступления совершеннолетия с согласия родителей мужчины могли вступить в брак только с 18 лет, а девушки — с 16.
В то же время до 20 лет гражданам страны по-прежнему будут недоступны алкоголь, сигареты и азартные игры. Росбалт
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