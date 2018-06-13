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Саудовский богослов высказался в поддержку назначений женщин муфтиями

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14:20 13.06.2018 Источник: NEWSru.co.il

Член Совета верховных богословов Саудовской Аравии шейх Абдулла аль-Мутлак высказался в поддержку назначений женщин муфтиями. Эти священнослужители, соединяя духовный и юридический авторитет, обладают правом вынесения религиозных постановлений – фетв.

"Я призываю Великого муфтия задействовать наших сестер, закончивших Университет имама Мухаммада бин Сауда или Университет Умм аль-Кура, кафедры, на которых изучается шариатское право", - заявил аль-Мутлак в телевизионном эфире.

По мнению богослова, прежде всего такие муфтии должны будут заниматься вынесением постановлений, касающихся прав и интересов женщин. Newsru.co.il

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