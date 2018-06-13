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Медведев освободил от должности двух замов главы Минсельхоза

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15:00 13.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Евгения Непоклонова и Евгения Громыко от должностей заместителей министра сельского хозяйства России. Распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Освободить Громыко Евгения Васильевича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в первом документе.

В другом — с должности снят Непоклонов, также по его просьбе.  Росбалт

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