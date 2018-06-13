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Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ

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16:00 13.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Алексей Криворучко назначен замминистра обороны России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Криворучко занимал должность генерального директора концерна «Калашников». Документ о новом назначении вступает в силу сегодня, 13 июня

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