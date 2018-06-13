Министр спорта Украины попросил бойкотировать ЧМ-2018 на "политическом уровне"
16:12 13.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Министр спорта Украины просит коллег из стран-участниц ЧМ-2018 бойкотировать турнир. Текст послания Игорь Жданов опубликовал в своём Facebook.
«Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне», — заявил Жданов.
Он обвинил Россию в многочисленных нарушениях устава ООН и международного права и оккупации Крыма и Донбасса. Спортивный чиновник также припомнил допинговый скандал вокруг нашей сборной. Говорит Москва
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