Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в первом матче ЧМ-2018

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эрмитажный кот- предсказатель Ахилл в Санкт-Петербурге выбрал сборную России фаворитом первого матча на чемпионате мира по футболу, передает корр. ТАСС. Матч открытия турнира между командами России и Саудовской Аравии состоится в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня.Во время процедуры предсказания, которая проходила в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу - 2018, Ахилл после некоторых раздумий все же подошел к миске с кормом с флагом РФ.Белоснежный эрмитажный кот Ахилл начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Как объясняли сотрудники Эрмитажа, его выбрали за способность к выбору, анализу, необычному поведению. В прошлом году кот верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального.В течение года Ахилл готовился к работе на ЧМ-2018 - участвовал в публичных мероприятиях, проходил тренировки, чтобы нормализовать вес и набрать хорошую физическую форму, а также более четко давать прогноз, не отвлекаясь на вспышки камер и присутствие незнакомых людей. Сеансы предсказаний следующих матчей ЧМ-2018 года будут проходить в помещениях Государственного Эрмитажа.В оставшиеся дни перед чемпионатом Ахилл будет ежедневно бывать на тренировках в Государственном Эрмитаже, в одном из залов которого будут происходить предсказания во время турнира. Предполагается, что кот будет привыкать к помещениям и вспышкам фотоаппаратов.Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Петербург примет семь игр первенства: 15 июня сборная Марокко встретится с командой Ирана, 19 июня пройдет матч между командами России и Египта, 22 июня - Бразилии и Коста-Рики, 26 июня - Аргентины и Нигерии. Также в городе на Неве пройдут две игры на стадии плей-офф и матч за третье место.