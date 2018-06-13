Зятю короля Испании дали пять дней на сборы в тюрьму
17:40 13.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Судебные власти испанского города Пальма дали зятю испанского короля Иньяки Урдангарину пять дней на то, чтобы он добровольно явился в тюрьму. Накануне Верховный суд Испании признал родственника короля виновным по делу о коррупции и приговорил к пяти годам и восьми месяцам заключения. Урдангарин сможет отбыть наказание в любой тюрьме Испании. Эхо Москвы
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