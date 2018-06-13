ЛНР: Украина сорвала политическую часть заседания Контактной группы
18:30 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев сорвал заседание политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в среду сообщил уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах Владислав Дейнего.
"Работа политической подгруппы на этот раз была не просто в тупике, а сорвана украинской стороной - от них присутствовал один из экспертов, не имеющий полномочий не то, что представлять Украину, а даже и высказываться на заседании подгруппы", - приводит его слова агентство "Луганскинформцентр".
Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева также заявила, что обсуждение вопроса обмена оказалось малоэффективным из-за отсутствия на встрече представителей Украины Виктора Медведчука и Ирины Геращенко.
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