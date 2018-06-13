0
0
399
Новости

ЛНР: Украина сорвала политическую часть заседания Контактной группы

Добавить в избранное

18:30 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев сорвал заседание политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в среду сообщил уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах Владислав Дейнего.

"Работа политической подгруппы на этот раз была не просто в тупике, а сорвана украинской стороной - от них присутствовал один из экспертов, не имеющий полномочий не то, что представлять Украину, а даже и высказываться на заседании подгруппы", - приводит его слова агентство "Луганскинформцентр".

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева также заявила, что обсуждение вопроса обмена оказалось малоэффективным из-за отсутствия на встрече представителей Украины Виктора Медведчука и Ирины Геращенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:00 13.06.2018
Президент Белоруссии собирается приехать на открытие ЧМ по футболу
0
137
18:26 13.06.2018
ОЗХО: Хлор и зарин использовались в Сирии как оружие в марте 2017 г
0
380
17:40 13.06.2018
Зятю короля Испании дали пять дней на сборы в тюрьму
0
402
17:12 13.06.2018
Клименко освобожден от должности советника президента РФ
0
580
17:00 13.06.2018
Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в первом матче ЧМ-2018
0
461
16:34 13.06.2018
Вайно, Кириенко, Громов, Песков, Островенко, Магомедов сохранили посты в Администрации президента
0
592
16:12 13.06.2018
Министр спорта Украины попросил бойкотировать ЧМ-2018 на "политическом уровне"
0
610
16:00 13.06.2018
Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
0
540
15:53 13.06.2018
Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Московского кредитного банка
0
512
15:32 13.06.2018
Россия предложила облегченный визовый режим на время Экспо - 2025
0
574

Возврат к списку