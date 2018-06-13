Президент Белоруссии собирается приехать на открытие ЧМ по футболу
19:00 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует присутствовать на церемонии открытия мундиаля. Об этом ТАСС в среду сообщили в посольстве республики в Москве.
"Президент Белоруссии 14 июня по приглашению президента РФ Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе "Лужники", - отметил собеседник агентства.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В стартовом матче турнира сыграют сборные РФ и Саудовской Аравии.
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