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Президент Белоруссии собирается приехать на открытие ЧМ по футболу

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19:00 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует присутствовать на церемонии открытия мундиаля. Об этом ТАСС в среду сообщили в посольстве республики в Москве.

"Президент Белоруссии 14 июня по приглашению президента РФ Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе "Лужники", - отметил собеседник агентства.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В стартовом матче турнира сыграют сборные РФ и Саудовской Аравии.

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