В Европе опасаются создания канала контрабанды оружия с востока Украины

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Война в Донбассе создает долгосрочную угрозу контрабанды огнестрельного оружия из этого региона в государства ЕС. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Еврокомиссии о реализации европейской стратегии по борьбе с незаконной торговлей оружием.

"Нестабильность в Восточной Европе, в первую очередь на Украине, способствует расширению объема незаконного оборота оружия, то есть представляет угрозу как для самой Украины, так и для государств ЕС. Таким образом, развитие сотрудничества с Украиной в этой сфере соответствуетё наши взаимным интересам", - говорится в документе.

В этой связи Еврокомиссия предложила создать постоянную площадку для диалога с Киевом по этой проблеме, а также запустить механизм экспертных консультаций для обмена информацией.