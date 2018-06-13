В Европе опасаются создания канала контрабанды оружия с востока Украины
19:20 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Война в Донбассе создает долгосрочную угрозу контрабанды огнестрельного оружия из этого региона в государства ЕС. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Еврокомиссии о реализации европейской стратегии по борьбе с незаконной торговлей оружием.
"Нестабильность в Восточной Европе, в первую очередь на Украине, способствует расширению объема незаконного оборота оружия, то есть представляет угрозу как для самой Украины, так и для государств ЕС. Таким образом, развитие сотрудничества с Украиной в этой сфере соответствуетё наши взаимным интересам", - говорится в документе.
В этой связи Еврокомиссия предложила создать постоянную площадку для диалога с Киевом по этой проблеме, а также запустить механизм экспертных консультаций для обмена информацией.
Новости
- 19:48 13.06.2018
- Все команды - участники ЧМ-2018 по футболу прибыли в Россию
- 19:00 13.06.2018
- Президент Белоруссии собирается приехать на открытие ЧМ по футболу
- 18:30 13.06.2018
- ЛНР: Украина сорвала политическую часть заседания Контактной группы
- 18:26 13.06.2018
- ОЗХО: Хлор и зарин использовались в Сирии как оружие в марте 2017 г
- 17:40 13.06.2018
- Зятю короля Испании дали пять дней на сборы в тюрьму
- 17:12 13.06.2018
- Клименко освобожден от должности советника президента РФ
- 17:00 13.06.2018
- Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в первом матче ЧМ-2018
- 16:34 13.06.2018
- Вайно, Кириенко, Громов, Песков, Островенко, Магомедов сохранили посты в Администрации президента
- 16:12 13.06.2018
- Министр спорта Украины попросил бойкотировать ЧМ-2018 на "политическом уровне"
- 16:00 13.06.2018
- Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать