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Все команды - участники ЧМ-2018 по футболу прибыли в Россию

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19:48 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все национальные команды прибыли в Россию для участия в чемпионате мира по футболу. Последней в страну прилетела сборная Японии, которая будет базироваться в Казани.

В Москве и Московской области будут базироваться 10 команд: сборные России, Португалии, Ирана, Франции, Перу, Аргентины, Германии, Мексики, Бельгии и Туниса. Пять команд выбрали местом базирования Санкт-Петербург или Ленинградскую область: сборные Саудовской Аравии, Хорватии, Коста-Рики, Южной Кореи и Англии. В Республике Татарстан во время чемпионата мира будут располагаться команды Австралии, Колумбии и Японии.

Уругвайцы выбрали местом базирования Бор в Нижегородской области, египтяне - Грозный, марокканцы - Воронеж, швейцарцы - Тольятти, сербы - Светлогорск в Калининградской области, сборная Панамы - Саранск, сенегальцы - Калугу. Семь команд расположились в южных регионах России: испанцы - в Краснодаре, датчане - в Анапе, исландцы и шведы - в Геленджике, бразильцы и поляки - в Сочи, нигерийцы - в Ессентуках.

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