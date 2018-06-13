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ФРС США изменила базовую процентную ставку

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21:33 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1,75-2%. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

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