ФРС США изменила базовую процентную ставку

21:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1,75-2%. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.