0
0
163
Новости

Правительство рассмотрит законопроект о пенсиях

Добавить в избранное

07:00 14.06.2018 Источник: РБК

Правительство внесло проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в повестку заседания кабинета министров в четверг, 14 июня, следует из материалов к заседанию правительства.

Как писал ранее РБК, правительство на заседании в четверг, 14 июня, утвердит параметры будущей пенсионной реформы, в том числе новые границы пенсионного возраста. Кабинет премьер-министра Дмитрия Медведева выбрал основным сценарий увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин, сообщали источники РБК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

07:05 14.06.2018
Трамп объяснил предложение вернуть Россию в G8
0
103
22:05 13.06.2018
Путин и Инфантино пришли на концерт на Красную площадь
0
940
21:33 13.06.2018
ФРС США изменила базовую процентную ставку
0
1037
19:48 13.06.2018
Все команды - участники ЧМ-2018 по футболу прибыли в Россию
0
1197
19:20 13.06.2018
В Европе опасаются создания канала контрабанды оружия с востока Украины
0
1276
19:00 13.06.2018
Президент Белоруссии собирается приехать на открытие ЧМ по футболу
0
1132
18:30 13.06.2018
ЛНР: Украина сорвала политическую часть заседания Контактной группы
0
1455
18:26 13.06.2018
ОЗХО: Хлор и зарин использовались в Сирии как оружие в марте 2017 г
0
1550
17:40 13.06.2018
Зятю короля Испании дали пять дней на сборы в тюрьму
0
1154
17:12 13.06.2018
Клименко освобожден от должности советника президента РФ
0
1375

Возврат к списку