Правительство рассмотрит законопроект о пенсиях
07:00 14.06.2018 Источник: РБК
Правительство внесло проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в повестку заседания кабинета министров в четверг, 14 июня, следует из материалов к заседанию правительства.
Как писал ранее РБК, правительство на заседании в четверг, 14 июня, утвердит параметры будущей пенсионной реформы, в том числе новые границы пенсионного возраста. Кабинет премьер-министра Дмитрия Медведева выбрал основным сценарий увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин, сообщали источники РБК.
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