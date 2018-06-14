В Раде сообщили о попытках Украины обмануть МВФ
07:20 14.06.2018 Источник: Известия
Закон об антикоррупционном суде, который вступает в силу на Украине в четверг, 14 июня, является попыткой Киева обмануть Международный валютный фонд (МВФ). Такое мнение высказали депутаты Верховной рады от партий «Народный фронт» и «Самопомощь».
По словам представителя «Народного фронта» Егора Соболева, президент Украины Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей нового закона.
Так, в документе указывается, что рассмотрение текущих дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), начатое в общих судах, будет завершено в них же, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.
«Парламент за такое не голосовал», –– отметил депутат. По его словам, документ уже подписан председателем совета юридического комитета и самим Порошенко.
По данным источников RT, суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению. Известия
Новости
- 08:32 14.06.2018
- МВД интересуется у "Дождя", кто был "автором идеи" фильма "Питерские"
- 08:20 14.06.2018
- Разногласия Дамаска и Москвы носят исключительно тактический характер - Асад
- 08:05 14.06.2018
- Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
- 08:00 14.06.2018
- Президент Македонии отказался подписать договор о переименовании республики
- 07:32 14.06.2018
- Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
- 07:05 14.06.2018
- Трамп объяснил предложение вернуть Россию в G8
- 07:00 14.06.2018
- Правительство рассмотрит законопроект о пенсиях
- 22:05 13.06.2018
- Путин и Инфантино пришли на концерт на Красную площадь
- 21:33 13.06.2018
- ФРС США изменила базовую процентную ставку
- 19:48 13.06.2018
- Все команды - участники ЧМ-2018 по футболу прибыли в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать