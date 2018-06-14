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В Раде сообщили о попытках Украины обмануть МВФ

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07:20 14.06.2018 Источник: Известия

Закон об антикоррупционном суде, который вступает в силу на Украине в четверг, 14 июня, является попыткой Киева обмануть Международный валютный фонд (МВФ). Такое мнение высказали депутаты Верховной рады от партий «Народный фронт» и «Самопомощь».

По словам представителя «Народного фронта» Егора Соболева, президент Украины Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей нового закона.

Так, в документе указывается, что рассмотрение текущих дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), начатое в общих судах, будет завершено в них же, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

«Парламент за такое не голосовал», –– отметил депутат. По его словам, документ уже подписан председателем совета юридического комитета и самим Порошенко.

По данным источников RT, суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению. Известия

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