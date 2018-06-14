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Новости

Президент Македонии отказался подписать договор о переименовании республики

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08:00 14.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Президент Македонии отказался подписать договор с Грецией о переименовании республики. Георге Иванов в обращении к гражданам сказал, что соглашение наносить ущерб стране и приведет к нарушению Конституции и нарушению государственных институтов. Он добавил, что никакое давление, шантаж или угрозы не изменят его позицию. 

Накануне македонский премьер Зоран Заев объявил о том, что Скопье и Афины урегулировали четвертьвековой спор вокруг названия страны. Республика собиралась сменить его на Северную Македонию. Референдум по этому вопросу запланирован на осень. Эхо Москвы

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