Президент Македонии отказался подписать договор о переименовании республики
08:00 14.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Президент Македонии отказался подписать договор с Грецией о переименовании республики. Георге Иванов в обращении к гражданам сказал, что соглашение наносить ущерб стране и приведет к нарушению Конституции и нарушению государственных институтов. Он добавил, что никакое давление, шантаж или угрозы не изменят его позицию.
Накануне македонский премьер Зоран Заев объявил о том, что Скопье и Афины урегулировали четвертьвековой спор вокруг названия страны. Республика собиралась сменить его на Северную Македонию. Референдум по этому вопросу запланирован на осень. Эхо Москвы
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