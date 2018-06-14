Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
08:05 14.06.2018 Источник: Газета.Ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в производстве российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber.
По его словам, Россия предоставила Турции кредит на комплексы С-400 на выгодных условиях. «Мы примем участие в совместном производстве на втором и третьем этапе работы. Возможно, мы будем вместе производить С-500», — сказал Эрдоган.
Как отмечает газета Milliyet, турецкий президент сказал, что сделал такое предложение президенту России Владимиру Путину, однако не сообщил его ответе.
Ранее Эрдоган рассказал, когда Турция применит российские ЗРК С-400. Газета.Ru
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