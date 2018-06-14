МВД интересуется у "Дождя", кто был "автором идеи" фильма "Питерские"

08:32 Источник: НГ-Online

Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области направило в редакцию телеканала «Дождь» запрос с просьбой сообщить, когда бывший главный редактор телеканалавернется в Россию, рассказал «Медиазоне» источник, близкий к «Дождю», и подтвердила шеф-редактор

Роман Баданин осенью 2017 года уехал учиться в Стэнфордский университет.

Кроме того, полиция пытается выяснить у редакции, кто стал «автором идеи (инициировал работу)» серии «Отец и сын» фильма «Питерские», из-за которой возбуждено дело о клевете (часть 5 статьи 128.1 УК) по заявлению предпринимателя Илью Трабера. Трабер решил обратиться в полицию после того, как «Дождь» «не внял предупреждению» в период подготовки фильма.

Также ведомство интересуется, есть ли у «Дождя» какие-либо договоры со шведской компанией DIXIT International/SVT — эту компания редакция поблагодарила за помощь в съемке фильма.

Вера Цветкова