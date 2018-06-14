В России с 2019 года сократят телевещание в аналоговом формате

09:05 Источник: НГ-Online

Телевизионное вещание в аналоговом формате в РФ будет сокращено с 1 января 2019 года. Об этом в среду, 13 июня, заявил глава Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС)

«Просто государство перестает субсидировать телевизионные каналы по распространению сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек», — цитирует его «РИА Новости». При этом Романченко отметил, что это коснется обязательных общедоступных каналов, а частные и региональные каналы могут продолжать работать в аналоговом вещании.

Новое цифровое вещание будет запущено в начале 2019 года и при помощи двух пакетов каналов (мультиплексов) охватит 98% населения.

Вера Цветкова