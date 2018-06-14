В России с 2019 года сократят телевещание в аналоговом формате
09:05 14.06.2018 Источник: НГ-Online
Телевизионное вещание в аналоговом формате в РФ будет сокращено с 1 января 2019 года. Об этом в среду, 13 июня, заявил глава Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.
«Просто государство перестает субсидировать телевизионные каналы по распространению сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек», — цитирует его «РИА Новости». При этом Романченко отметил, что это коснется обязательных общедоступных каналов, а частные и региональные каналы могут продолжать работать в аналоговом вещании.
Новое цифровое вещание будет запущено в начале 2019 года и при помощи двух пакетов каналов (мультиплексов) охватит 98% населения.
Вера Цветкова
Новости
- 10:20 14.06.2018
- Представитель Telegram заверил суд, что ключей для дешифровки мессенджера у компании нет
- 10:05 14.06.2018
- В СКР ликвидировано Главное управление процессуального контроля - источник
- 10:00 14.06.2018
- Китай вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны
- 09:32 14.06.2018
- Глава РПЦ призвал молиться за успешный ход ЧМ-2018
- 09:20 14.06.2018
- Агентство Fitch понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году
- 09:00 14.06.2018
- Зеппельт не поедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу
- 08:32 14.06.2018
- МВД интересуется у "Дождя", кто был "автором идеи" фильма "Питерские"
- 08:20 14.06.2018
- Разногласия Дамаска и Москвы носят исключительно тактический характер - Асад
- 08:05 14.06.2018
- Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
- 08:00 14.06.2018
- Президент Македонии отказался подписать договор о переименовании республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать