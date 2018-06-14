Агентство Fitch понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году
09:20 14.06.2018 Источник: RNS
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по росту российской экономики в 2018 году с 2% до 1,8%, говорится в июньском обзоре Global Economic Outlook. Агентство также понизило прогноз по росту ВВП России в 2019 году — с 2% до 1,9%.
Понижение прогноза, отмечает Fitch, связано с тем, что рост российской экономики по итогам I квартала 2018 года, по данным Росстата, составил 1,3% в годовом выражении, тогда как ранее Fitch прогнозировал рост за этот период на уровне около 1,9%. RNS
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