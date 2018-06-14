Китай вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны
10:00 14.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Китай первым в мире вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны. На гало-орбите в точке Лагранжа L2 в 60 тысячах км от Луны «дебютировал» спутник-ретранслятор «Цюэцяо».
Аппарат был запущен 21 мая с космодрома «Сичан» на юго-западе Китая.
Спуск аппарата на обратную сторону Луны запланирован на вторую половину этого года. Говорит Москва
Новости
- 10:20 14.06.2018
- Представитель Telegram заверил суд, что ключей для дешифровки мессенджера у компании нет
- 10:05 14.06.2018
- В СКР ликвидировано Главное управление процессуального контроля - источник
- 09:32 14.06.2018
- Глава РПЦ призвал молиться за успешный ход ЧМ-2018
- 09:20 14.06.2018
- Агентство Fitch понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году
- 09:05 14.06.2018
- В России с 2019 года сократят телевещание в аналоговом формате
- 09:00 14.06.2018
- Зеппельт не поедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу
- 08:32 14.06.2018
- МВД интересуется у "Дождя", кто был "автором идеи" фильма "Питерские"
- 08:20 14.06.2018
- Разногласия Дамаска и Москвы носят исключительно тактический характер - Асад
- 08:05 14.06.2018
- Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
- 08:00 14.06.2018
- Президент Македонии отказался подписать договор о переименовании республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать