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Китай вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны

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10:00 14.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Китай первым в мире вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны. На гало-орбите в точке Лагранжа L2 в 60 тысячах км от Луны «дебютировал» спутник-ретранслятор «Цюэцяо».

Аппарат был запущен 21 мая с космодрома «Сичан» на юго-западе Китая.

Спуск аппарата на обратную сторону Луны запланирован на вторую половину этого года. Говорит Москва

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