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В СКР ликвидировано Главное управление процессуального контроля - источник

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10:05 14.06.2018 Источник: РБК

Главное управление процессуального контроля (ГУПК) Следственного комитета России (СКР) фактически упразднено. Об этом сообщили РБК два источника, близких к ведомству, и два собеседника в центральном аппарате комитета. Еще один собеседник РБК, бывший сотрудник ведомства, располагает информацией о сокращении сотрудник​ов СКР, занимавшихся процессуальным контролем.

9 апреля председатель СКР Александр Бастрыкин уведомил подчиненных, что ГУПК будет упразднен в двухмесячный срок. С 9 июня сотрудники управления выведены за штат, уточнил один из собеседников РБК в комитете. Управления процессуального контроля также есть в региональных главках СКР. Там тоже происходит их сокращение.

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