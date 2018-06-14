В СКР ликвидировано Главное управление процессуального контроля - источник
10:05 14.06.2018 Источник: РБК
Главное управление процессуального контроля (ГУПК) Следственного комитета России (СКР) фактически упразднено. Об этом сообщили РБК два источника, близких к ведомству, и два собеседника в центральном аппарате комитета. Еще один собеседник РБК, бывший сотрудник ведомства, располагает информацией о сокращении сотрудников СКР, занимавшихся процессуальным контролем.
9 апреля председатель СКР Александр Бастрыкин уведомил подчиненных, что ГУПК будет упразднен в двухмесячный срок. С 9 июня сотрудники управления выведены за штат, уточнил один из собеседников РБК в комитете. Управления процессуального контроля также есть в региональных главках СКР. Там тоже происходит их сокращение.
Новости
- 10:20 14.06.2018
- Представитель Telegram заверил суд, что ключей для дешифровки мессенджера у компании нет
- 10:00 14.06.2018
- Китай вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны
- 09:32 14.06.2018
- Глава РПЦ призвал молиться за успешный ход ЧМ-2018
- 09:20 14.06.2018
- Агентство Fitch понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году
- 09:05 14.06.2018
- В России с 2019 года сократят телевещание в аналоговом формате
- 09:00 14.06.2018
- Зеппельт не поедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу
- 08:32 14.06.2018
- МВД интересуется у "Дождя", кто был "автором идеи" фильма "Питерские"
- 08:20 14.06.2018
- Разногласия Дамаска и Москвы носят исключительно тактический характер - Асад
- 08:05 14.06.2018
- Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
- 08:00 14.06.2018
- Президент Македонии отказался подписать договор о переименовании республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать