Представитель Telegram заверил суд, что ключей для дешифровки мессенджера у компании нет

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Telegramв четверг заверил Мосгорсуд, что ключей для дешифрования сообщений мессенджера у компании нет, так как они находятся на устройствах пользователей, передает корр. ТАСС."Ключей для дешифрования у компании нет, они генерируются на устройствах пользователей. Ключи для дешифрования имеются на устройстве пользователей", - сказал Ахметгалиев в ходе заседания суда, который рассматривает жалобу представителей мессенджера на его блокировку в России.