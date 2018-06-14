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Представитель Telegram заверил суд, что ключей для дешифровки мессенджера у компании нет

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10:20 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев в четверг заверил Мосгорсуд, что ключей для дешифрования сообщений мессенджера у компании нет, так как они находятся на устройствах пользователей, передает корр. ТАСС.

"Ключей для дешифрования у компании нет, они генерируются на устройствах пользователей. Ключи для дешифрования имеются на устройстве пользователей", - сказал Ахметгалиев в ходе заседания суда, который рассматривает жалобу представителей мессенджера на его блокировку в России.

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