Представитель Telegram заверил суд, что ключей для дешифровки мессенджера у компании нет
10:20 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев в четверг заверил Мосгорсуд, что ключей для дешифрования сообщений мессенджера у компании нет, так как они находятся на устройствах пользователей, передает корр. ТАСС.
"Ключей для дешифрования у компании нет, они генерируются на устройствах пользователей. Ключи для дешифрования имеются на устройстве пользователей", - сказал Ахметгалиев в ходе заседания суда, который рассматривает жалобу представителей мессенджера на его блокировку в России.
Новости
- 10:05 14.06.2018
- В СКР ликвидировано Главное управление процессуального контроля - источник
- 10:00 14.06.2018
- Китай вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны
- 09:32 14.06.2018
- Глава РПЦ призвал молиться за успешный ход ЧМ-2018
- 09:20 14.06.2018
- Агентство Fitch понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году
- 09:05 14.06.2018
- В России с 2019 года сократят телевещание в аналоговом формате
- 09:00 14.06.2018
- Зеппельт не поедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу
- 08:32 14.06.2018
- МВД интересуется у "Дождя", кто был "автором идеи" фильма "Питерские"
- 08:20 14.06.2018
- Разногласия Дамаска и Москвы носят исключительно тактический характер - Асад
- 08:05 14.06.2018
- Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
- 08:00 14.06.2018
- Президент Македонии отказался подписать договор о переименовании республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать