Володин сообщил о смерти Станислава Говорухина

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культурескончался в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха". Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер"В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Володин. После этого депутаты почтили минутой молчания память Говорухина.