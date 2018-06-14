0
0
564
Новости

Володин сообщил о смерти Станислава Говорухина

Добавить в избранное

11:10 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха". Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин.

"В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Володин. После этого депутаты почтили минутой молчания память Говорухина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:05 14.06.2018
Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
0
63
16:00 13.06.2018
Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
0
129
11:32 13.06.2018
Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
0
139
15:00 09.06.2018
США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
0
355
14:32 09.06.2018
Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
0
322
11:32 09.06.2018
Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
0
340
09:00 09.06.2018
Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
0
393
18:35 08.06.2018
СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
0
379
12:20 08.06.2018
На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля
0
406
21:15 07.06.2018
НАТО утвердила план создания сил альянса второго эшелона
0
420

Возврат к списку