Мосгорсуд признал законной блокировку Telegram
11:32 14.06.2018 Источник: РБК
Мосгорсуд признал законным решение первой инстанции по ограничению на территории России доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
«Решение Таганского районного суда оставить без изменений, жалобу представителей Telegram — без удовлетворения», — сказала судья Юлия Иваненко.
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