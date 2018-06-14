Андрей Воробьев первым из кандидатов подал документы в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора Подмосковья
12:20 14.06.2018
|Фото Антона Чернова
Выборы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Андрею Воробьёву необходимо собрать и представить 196 подписей муниципальных депутатов и избранных на муниципальных выборах глав территорий. Кандидат на должность губернатора должен быть поддержан ими не менее чем в 51 городском округе и районе.
«Мы ждем кандидатов от других партий, – сообщила председатель избирательной комиссии Подмосковья Эльмира Хаймурзина. – Пока только «Единая Россия» провела все предусмотренные законодательством, процедуры по выдвижению в кандидаты, и Андрей Воробьёв сегодня подал документы, уведомил о том, что он будет выдвигаться на должность губернатора Московской области».
Георгий Соловьев
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