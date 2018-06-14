Андрей Воробьев первым из кандидатов подал документы в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора Подмосковья

12:20

Фото Антона Чернова

Выдвинутый «Единой Россией» кандидатом на должность губернатора Московской области, занимающий эту должность последние пять лет, подал документы в Московскую областную избирательную комиссию, сообщает пресс-служба губернатора. «Настрой уверенный, есть план действий, который мы должны реализовать, – построить сильное, здоровое и чистое Подмосковье, – сказал он. – Сегодня я в избирательную комиссию сдал документы, после проверки и сбора подписей муниципальных депутатов рассчитываю зарегистрироваться до 5 июля. Полон сил для того чтобы реализовывать план, решать проблемы которые волнуют людей. Благоустройство, социальная сфера – все, что связанно с образованием, здравоохранением, является нашим приоритетом. Будем работать».

Выборы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Андрею Воробьёву необходимо собрать и представить 196 подписей муниципальных депутатов и избранных на муниципальных выборах глав территорий. Кандидат на должность губернатора должен быть поддержан ими не менее чем в 51 городском округе и районе.

«Мы ждем кандидатов от других партий, – сообщила председатель избирательной комиссии Подмосковья Эльмира Хаймурзина. – Пока только «Единая Россия» провела все предусмотренные законодательством, процедуры по выдвижению в кандидаты, и Андрей Воробьёв сегодня подал документы, уведомил о том, что он будет выдвигаться на должность губернатора Московской области».

Георгий Соловьев