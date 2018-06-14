Британия вошла в тройку наиболее враждебно настроенных по отношению к РФ стран - опрос
12:32 14.06.2018 Источник: Известия
Россияне назвали страны, которые, по их мнению, наиболее враждебно настроены по отношению к РФ. В 2018 году в тройку таких государств впервые вошла Великобритания. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Известия». Согласно данным исследования, в последнее время все более враждебными граждане считают и США. Китай же, напротив, занимает уверенные позиции в списке стран-друзей России. По мнению экспертов, россияне реагируют на международные события и информационную повестку: многие обратили внимание на высылку дипломатов британскими властями, а КНР, в свою очередь, рассматривается ими как партнер по «сдерживанию западного влияния».
Как показал опрос «Левада-центра», число тех, кто отмечает враждебный настрой США в отношении России, по сравнению с 2017 годом увеличилось с 69% до 78%. Одновременно более чем вдвое (с 15% до 38%) выросла и доля респондентов, считающих недружественным отношение Великобритании к РФ.
Среди враждебно настроенных государств респонденты также назвали Украину (49%), Латвию (26%), Польшу (24%) и Литву (23%). А вот восприятие Германии изменилось в лучшую сторону: на ее недружественное отношение в прошлом году указывали 24% опрошенных, сейчас — уже 17%.
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