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Пенсионный возраст будет поэтапно повышен до 65 лет для мужчин и 63 для женщин - Медведев

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12:50 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, где рассматривается соответствующий законопроект.

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", - сказал Медведев, говоря о планирующемся повышении пенсионного возраста. По его словам, "это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".

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