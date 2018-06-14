Пенсионный возраст будет поэтапно повышен до 65 лет для мужчин и 63 для женщин - Медведев
12:50 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, где рассматривается соответствующий законопроект.
"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", - сказал Медведев, говоря о планирующемся повышении пенсионного возраста. По его словам, "это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".
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