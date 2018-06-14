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Новости

Правительство предлагает повысить НДС с 18% до 20%

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13:05 14.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Правительство предлагает повысить НДС с 18% до 20%. Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уточнил, что все льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.

«Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%»,— сказал господин Медведев. Коммерсантъ

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