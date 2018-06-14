В США составили "фоторобот" Бога
13:32 14.06.2018 Источник: NEWSru.com
Литература и искусство долго время изображали Бога как сурового, пожилого, белого мужчину, но большинство людей представляет его себе совсем не так. К такому выводу пришли исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США).
Они опросили более 500 человек (330 мужчин и 181 женщину) из числа жителей США, которые причисляли себя к христианам. В итоге было составлено некое общее изображение - нечто вроде "фоторобота".
Ученые отмечают, что все опрошенные сошлись в том, что Бог - мужчина. Однако отдельные черты внешности Бога варьировались в зависимости от политических взглядов и особенностей самих респондентов.
Так, у либералов облик Бога был более женственным, а у консерваторов - более могущественным. Кроме того, молодые люди чаще выбирали более молодые лица, а афроамериканцы - лица с чертами, характерными их расе. Некоторые СМИ также отметили, что получившийся "фоторобот" Бога оказался похож на американского предпринимателя Илона Маска. Newsru.com
US Christians Think God Looks a Lot Like Them https://t.co/dGzRS58aZ7 pic.twitter.com/ikQjdUnGme— Live Science (@LiveScience) 12 июня 2018 г.
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