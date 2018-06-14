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В США составили "фоторобот" Бога

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13:32 14.06.2018 Источник: NEWSru.com

Литература и искусство долго время изображали Бога как сурового, пожилого, белого мужчину, но большинство людей представляет его себе совсем не так. К такому выводу пришли исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США).

Они опросили более 500 человек (330 мужчин и 181 женщину) из числа жителей США, которые причисляли себя к христианам. В итоге было составлено некое общее изображение - нечто вроде "фоторобота".

Ученые отмечают, что все опрошенные сошлись в том, что Бог - мужчина. Однако отдельные черты внешности Бога варьировались в зависимости от политических взглядов и особенностей самих респондентов.

Так, у либералов облик Бога был более женственным, а у консерваторов - более могущественным. Кроме того, молодые люди чаще выбирали более молодые лица, а афроамериканцы - лица с чертами, характерными их расе. Некоторые СМИ также отметили, что получившийся "фоторобот" Бога оказался похож на американского предпринимателя Илона Маска. Newsru.com


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