0
0
285
Новости

Предполагаемый исламист из Кельна занимался производством "биологического оружия"

Добавить в избранное

14:12 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предполагаемый исламист из Кельна, в квартире которого были обнаружены подозрительные вещества, занимался производством "биологического оружия". Об этом в четверг сообщили представители следствия, передает телеканал "Вельт".

По предварительным данным, у подозреваемого были найдены вещества, содержащие рицин (токсин растительного происхождения).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:00 14.06.2018
Европарламент займется голодовкой Сенцова
0
42
14:32 14.06.2018
Исторический перелет "Аляска-Чукотка" отмечает 30-летний юбилей
0
234
14:00 14.06.2018
Борис Титов: Повысив НДС мы поставим крест на росте экономики
0
408
13:32 14.06.2018
В США составили "фоторобот" Бога
0
432
13:20 14.06.2018
Япония выведет из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"
0
374
13:05 14.06.2018
Правительство предлагает повысить НДС с 18% до 20%
0
822
12:50 14.06.2018
Пенсионный возраст будет поэтапно повышен до 65 лет для мужчин и 63 для женщин - Медведев
0
1155
12:32 14.06.2018
Британия вошла в тройку наиболее враждебно настроенных по отношению к РФ стран - опрос
0
720
12:20 14.06.2018
Андрей Воробьев первым из кандидатов подал документы в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора Подмосковья
0
493
12:05 14.06.2018
Путин поздравил Трампа с днем рождения
0
637

Возврат к списку