Предполагаемый исламист из Кельна занимался производством "биологического оружия"

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предполагаемый исламист из Кельна, в квартире которого были обнаружены подозрительные вещества, занимался производством "биологического оружия". Об этом в четверг сообщили представители следствия, передает телеканал "Вельт".По предварительным данным, у подозреваемого были найдены вещества, содержащие рицин (токсин растительного происхождения).