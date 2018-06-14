Предполагаемый исламист из Кельна занимался производством "биологического оружия"
14:12 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предполагаемый исламист из Кельна, в квартире которого были обнаружены подозрительные вещества, занимался производством "биологического оружия". Об этом в четверг сообщили представители следствия, передает телеканал "Вельт".
По предварительным данным, у подозреваемого были найдены вещества, содержащие рицин (токсин растительного происхождения).
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