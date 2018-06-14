Исторический перелет "Аляска-Чукотка" отмечает 30-летний юбилей

14:32 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online

Во Владивостоке проходят мероприятия, посвященные юбилею перелета «Аляска-Чукотка». 30 лет назад, в июне 1988 года, самолет компании «Аляска Эйрлайнз» совершил перелет из города Нома (США) в чукотский поселок Провидение (СССР). Этот полет вошел в историю как «Перелет Дружбы» и открыл новую страницу в отношениях между Аляской и Дальним Востоком России.

Это было время надежд, культурных, деловых, образовательных обменов, добрососедства и сотрудничества в самых разных областях. Количество проектов и обменов в области бизнеса, науки, культуры, образования, в военной и политической сферах было беспрецедентным. «Эти уроки не должны быть забыты, – считает генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс. – Мы надеемся, что эта дата напомнит о тех взаимных усилиях, которые предпринимались для установления теплых взаимоотношений через Берингов пролив, и вдохновит на новые попытки улучшить отношения между нашими странами».

Главное событие юбилея – издание на русском языке книги «Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски». Ее автор Дэвид Рамсер, участник «Перелета дружбы». В конце 1980-х – начале 1990-х он работал пресс-секретарем двух губернаторов Аляски и непосредственно участвовал в ключевых событиях того времени. Книга описывает роль, которую в процессе потепления отношений между двумя сверхдержавами сыграли «народные дипломаты». Их энергичные действия сначала помогли восстановить семейные связи между коренными народами Чукотки и Аляски, открыли дорогу общению и сотрудничеству жителям других городов региона. По мнению Рамсера, это время может служить образцом для того, чтобы снизить напряжение и восстановить доверие между США и Россией.

Людмила Васильева