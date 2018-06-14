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Новости

Европарламент займется голодовкой Сенцова

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15:00 14.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Голодовка Олега Сенцова станет темой заседания Европарламента. Он также рассмотрит проект резолюции с требованием освобождения кинорежиссёра из российской тюрьмы.

В резолюции, которая вынесена на обсуждение Европарламента говорится о недопустимости нарушений прав человека и необходимости срочного освобождения кинорежиссёра Олега Сенцова. В тексте идёт речь про то, что Сенцова посадили незаконно — сообщает Радио «Свободная Европа».

Скорее всего, Европейский парламент призовёт к дипломатическому бойкоту Кубка мира по футболу, предполагают журналисты. Ранее Европейская партия зелёных запустила кампанию для привлечения внимания футбольных фанатов к нарушению прав человека в России.

Финские издания пишут про то, что депутатам в Брюсселе надо обратить внимание на то, что речь идет не только про Сенцова, у которого есть свои хронические заболевания, но и десятках других украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах.

Как отмечает The Independent, в стенах европарламента могут прозвучать и сравнения Сенцова с советскими диссидентами, которые с помощью голодовки боролись за соблюдение их прав.

Голодовка Олега Сенцова продолжается 32 дня. Эхо Москвы

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