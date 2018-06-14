Возраст досрочного выхода на пенсию для педагогов и врачей в РФ может вырасти на 8 лет
15:12 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возраст выхода на пенсию для педагогов, врачей и творческих работников, как ожидается, будет увеличен на восемь лет при сохранении подходов к накоплению льготного стажа, нужного для назначения пенсии. Об этом ТАСС в четверг сообщили в секретариате вице- премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания правительства.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что с 2019 года в России предлагается поэтапно увеличить пенсионный возраст: до 63 для женщин в течение 16 лет и до 65 лет для мужчин в течение 10 лет.
Особые условия будут у педагогических, медицинских, творческих работников. "Для данной категории работников исходя из их общественной значимости институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: никакого ужесточения требований по специальному стажу не будет. Вместе с тем исходя из общего увеличения трудоспособного возраста и для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на восемь лет", - сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что новый возраст выхода на пенсию "будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию".
В настоящее время этим категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника."Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить "досрочную" пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений", - сообщили в секретариате.
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