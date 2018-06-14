Половина российских безработных оказалась людьми в возрасте от 20 до 34 лет
15:32 14.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Половина безработных в России оказалась людьми в возрасте от 20 до 34 лет. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.
Она также отметила, что статистика не содержит информации о «заболеваемости и смертности в возрасте 50-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин».
Тем не менее, Голикова подчеркнула, что по итогам прошлого года в круглосуточные стационары были доставлены почти 10,5 млн человек старше трудоспособного возраста, около 394 тысяч из них скончались в больнице. Говорит Москва
Новости
- 16:12 14.06.2018
- Приостановлено решение стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
- 16:00 14.06.2018
- Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%
- 15:45 14.06.2018
- Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов запустили сайт движения "За Собянина"
- 15:12 14.06.2018
- Возраст досрочного выхода на пенсию для педагогов и врачей в РФ может вырасти на 8 лет
- 15:00 14.06.2018
- Европарламент займется голодовкой Сенцова
- 14:32 14.06.2018
- Исторический перелет "Аляска-Чукотка" отмечает 30-летний юбилей
- 14:12 14.06.2018
- Предполагаемый исламист из Кельна занимался производством "биологического оружия"
- 14:00 14.06.2018
- Борис Титов: Повысив НДС мы поставим крест на росте экономики
- 13:32 14.06.2018
- В США составили "фоторобот" Бога
- 13:20 14.06.2018
- Япония выведет из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать