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Половина российских безработных оказалась людьми в возрасте от 20 до 34 лет

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15:32 14.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Половина безработных в России оказалась людьми в возрасте от 20 до 34 лет. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

Она также отметила, что статистика не содержит информации о «заболеваемости и смертности в возрасте 50-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин».

Тем не менее, Голикова подчеркнула, что по итогам прошлого года в круглосуточные стационары были доставлены почти 10,5 млн человек старше трудоспособного возраста, около 394 тысяч из них скончались в больнице.  Говорит Москва

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