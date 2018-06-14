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Новости

Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов запустили сайт движения "За Собянина"

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15:45 14.06.2018

Интернет-ресурс движения «За Соябнина» начал свою работу. Портал, создание которого было недавно проанонсировано писателем Сергеем Лукьяненко и бизнесменом Вадимом Дымовым, размещен по адресу www.zasobyanina.ru. Ранее Лукьяненко и Дымов отмечали, что запустят сайт, который позволит поблагодарить мэра за позитивные улучшения в жизни Москвы, отметить важные проблемы и предложить идеи, которые помогут развивать мегаполис. На сайте пользователям предлагается стать участниками движения в поддержку Сергея Собяниня, а так же оставить свое видеообращение градоначальнику. Ранее мэра поддержали в соцсетях многие известные горожане, среди которых телеведущие Андрей Малахов и Лариса Гузеева, музыканты Валерия, Игорь Бутман, артисты Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Нужно отметить, что поддержка горожан потребуется Сергею Собянину накануне предстоящих 9 сентября выборов мэра Москвы, в которых уже изъявили желание участвовать более 10 политиков и общественных деятелей.

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