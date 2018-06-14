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Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%

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16:00 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за последние 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85 процентов. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на конференции, посвященной 50-летию Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Что касается России, то мы строго выполняем все свои обязательства в сфере ядерного разоружения, - сказал Рябков. - В русле статьи 6 ДНЯО Россия за последние 30 лет внесла беспрецедентно значимый вклад в продвижении к безъядерному миру, сократив размеры своего ядерного потенциала на 85 процентов".

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