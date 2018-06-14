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Приостановлено решение стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"

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16:12 14.06.2018 Источник: РБК

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите газа, сообщили в российской компании. Таким образом, суд, пояснили в «Газпроме», удовлетворил его ходатайство.

«Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает «Нафтогаз Украины» в том числе оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом», — уточнили в пресс-службе «Газпрома».

В компании отметили, что будут использовать данное обстоятельство при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах. РБК

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