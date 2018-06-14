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Путину передали личное послание Ким Чен Ына

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16:32 14.06.2018 Источник: РБК

Глава КНДР Ким Чен Ын предал личное послание президенту России, конверт с письмом Владимиру Путину вручил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, передает корреспондент РБК.

Во время встречи с представителем КНДР Путин подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом.

«Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом», — сказал он на встрече с главой северокорейского парламента.

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