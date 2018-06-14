Суд приговорил участника нападения на Буденновск в 1995 году к 14 годам колонии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг призналвиновным в нападении на город Буденновск на Ставрополье в составе банды Шамиля Басаева летом 1995 года, приговорив его к 14 годам колонии, передает корр. ТАСС из зала суда."Признать Даудова виновным в инкриминируемых ему преступлениях, <...>, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья.