Суд приговорил участника нападения на Буденновск в 1995 году к 14 годам колонии
17:12 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг признал Бадрудди Даудова виновным в нападении на город Буденновск на Ставрополье в составе банды Шамиля Басаева летом 1995 года, приговорив его к 14 годам колонии, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Признать Даудова виновным в инкриминируемых ему преступлениях, <...>, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья.
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